Sefirin Kızı 6. Bölüm Fragman videosu yayınlandı izle | Son bölümde ne oldu?

Sefirin Kızı son yayınlanan 5. bölümle çok konuşuldu. Sancar Efeoğlu karakteriyle, Engin Akyürek ve Nare karakteriyle Neslihan Atagül Doğulu'nun başrollerini paylaştığı dizisinin 27 Ocak 2020 Pazartesi akşamı yayınlanacak olacak 6. Bölüm fragman videosu yayınlandı. Sefirin Kızı yeni fragman videosunu haberimizden izleyebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (ÖZET)

Sancar ve Gediz ortaklığı bitiyor mu? Sadıcına "ne ölüne ne ölüme" diyen Sancar, Gediz'i ölmüş kabul eder ve sefirin kızından sonra sadıcı için de kalbinde bir mezar kazıp acısını derinlerine gömer. Gediz ise gerçekle karşılaşınca dağılır. Sadıcı, kader ortağı, suç ortağı Sancar Efe artık yoktur ve Gediz buna dayanamamaktadır.

Gediz'le Sancar'ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu'nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır. Aileler de malların paylaşılması derdine düşünce işler iyice karışır. Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: "Bu kalın kafalı sadıçları birleştir." Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar'ın "deprem" diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır.

Ancak Sancar'ın annesi Nare'yi, Nare'nin babası ise Sancar'ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare'nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Oyuncu Kadrosu:

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp