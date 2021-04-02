Sanatçı Kaya Akarsu sonsuzluğa uğurlandı

Kaya Akarsu 78 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Akarsu, Vav radyoda da Kur'an'ı Kerim'in Türkçe mealini seslendirmişti. Kaya Akarsu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu hayatını kaybetti.

Akarsu bir süredir tedavi görüyordu...

78 yaşındaki sanatçının durumu ağırlaştı...

Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada;

"Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

1942 yılında, dünyaya gelen Kaya Akarsu, 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na girdi. Çeşitli sinema ve dizilerde

oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

Usta sanatçı, kafesten bir kuş uçtu oyunu ile 1992'de sanat kurumu tarafından en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Bazı televizyon programlarında sunuculuk yapan ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Kaya Akarsu, Vav radyoda da Kur'an'ı Kerim'in Türkçe mealini seslendirmişti.