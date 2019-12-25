O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya Halil Sezai'nin 'İsyan' şarkısını söyledi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünden görüntüler sosyal medyaya sızdı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Halil Sezai'nin seslendirdiği 'İsyan' adlı şarkıyı söyledi. Sarıkaya'nın şarkıyı söylediği o anlara ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Görüntüler kısa süre sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.