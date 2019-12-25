25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.12.2019

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Serenay Sarıkaya Halil Sezai'nin 'İsyan' şarkısını söyledi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünden görüntüler sosyal medyaya sızdı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya Halil Sezai'nin seslendirdiği 'İsyan' adlı şarkıyı söyledi. Sarıkaya'nın şarkıyı söylediği o anlara ait görüntüler sosyal medyaya sızdı. Görüntüler kısa süre sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı yayınladı
Sefirin Kızı 3. bölüm fragmanı yayınladı
Ünlü oyuncunun görüntüleri sosyal medyaya sızdı
Ünlü oyuncunun görüntüleri sosyal medyaya sızdı
Yıldız Savaşları filmine görkemli gala
Yıldız Savaşları filmine görkemli gala
Türk sinemasının acı kaybı!
Türk sinemasının acı kaybı!
Başkan Erdoğan'dan Cenevre'de sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Cenevre'de sürpriz ziyaret
Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristlerinden yeni dizi
Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristlerinden yeni dizi
Cemiyet dünyasının 2020 yılından beklentileri neler?
Cemiyet dünyasının 2020 yılından beklentileri neler?
Hırsızların ve sahtekârların gazetesi
"Hırsızların ve sahtekârların gazetesi"
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler |Video
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler |Video
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Miles: Erdoğan için Gururlanmalısınız
Miles: Erdoğan için "Gururlanmalısınız"
Kraliçe Kuruluş Osman dizisine hayran kaldı
Kraliçe Kuruluş Osman dizisine hayran kaldı
Daha Fazla Video Göster