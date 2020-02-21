Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya itirafı "Evlendik" |Video

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın yaptığı evlilik açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Defne Samyeli ile ayrılığından kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında konuştu. 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan ünlü komedyen yaptığı evlilik açıklaması ile dikkat çekti. İkilinin ilişkileri başlayalı henüz kısa bir süre olmasına rağmen 2020 yılının Temmuz ayında evlenecekleri konuşulurken Cem Yılmaz evlenecekleri iddialarına 'Biz evlendik' şeklinde cevap verdi.

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın yaptığı evlilik açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Defne Samyeli ile ayrılığından kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, yeni ilişkisi hakkında konuştu. 2. Sayfa muhabirinin sorularını yanıtlayan ünlü komedyen Temmuz ayında evlenecekleri iddialarına 'Biz evlendik' şeklinde cevap vermesi gündeme bomba gibi düştü.

Defne Samyeli ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz, kısa bir süre önce oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı.

Atina sokaklarında ilk kez yan yana görüntülenen çiftten Sarıkaya, Türkiye dönüşü "Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi" diyerek aşk iddialarını doğruladı.

'SERENAY İLE EVLENDİK'

Cem Yılmaz yeni ilişkisiyle ilgili son olarak 2. Sayfa programına konuştu. Temmuz ayında evlenecekleri iddialarına cevap veren Yılmaz, "Evet, evlendik. Haberler doğru" diyerek iddiaları tiye aldı.

Komedyen, Defne Samyeli'yle ilgili sorular üzerine, "Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hiç gönderme yapmadım" dedi.

Yılmaz, Kerem Bürsin'le ilgili ise, "Kerem beyi de çok seviyorum. Ona da bir gönderme yapmadım" yanıtını verdi.

"BABA OLMAK İÇİN EVLENECEK"

2. Sayfa programının sunucuları, Cem Yılmaz'ın ikinci kez baba olmak istediğini bu sebepten dolayı da Serenay Sarıkaya ile yıldırım nikahı kıyacağını daha önce belirtmişti.