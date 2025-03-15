’Büyük Hilmi’ye veda! Şinasi Yurtsever son yolculuğuna uğurlanıyor

Kardeş Payı, İşler Güçler, Yabancı Damat, Düğün Dernek, Çalgı Çengi gibi birçok sevilen projede yer alan Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Yurtsever, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Ünlü oyuncu Ahmet Kural, rol arkadaşı Şinasi Yurtsever'e gözyaşları içinde veda etti.