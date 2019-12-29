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29.12.2019

Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! İşte, Baba Parası filmi fragmanı!

Yeni yılın merakla beklenen filmi Baba Parası izleyicisiyle buluşuyor! "Ailecek Şaşkınız", "Çalgı Çengi" ve "Düğün Dernek" filmleriyle tanınan Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği "Baba Parası", 1 Ocak 2020'de izleyiciyle buluşacak. Yeni yılın ilk komedi filminin oyuncu kadrosu göz dolduruyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Ayhan Taş, Deniz Barut gibi isimler yer alıyor. İşte, Baba Parası filminin merak edilen fragmanı!

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