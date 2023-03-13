13 Mart 2023, Pazartesi
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Zemin sıvılaşması ne demek? İstanbul’da nereler kaygan zemine sahip? Risk nerelerde daha fazla? Uzman isim A Haber'de anlattı
Megakent İstanbul'da zemin sıvılaşması hangi bölgelerde yoğunlaşıyor? Zemin Mekaniği Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Dalgıç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dalgıç, "İstanbul dört bir tarafı kıyılarla çevrili. Değerli bir Boğaz’ımız var. Semt ismi vermek istemiyorum ama Marmara’nın kıyıları, Boğaz’ın kıyıları, Haliç’in kıyıları, Karadeniz’in kıyıları ince kum nerede varsa su nerede varsa deprem büyüklüğüne bağlı olarak buralarda sıvılaşma riskini görebiliriz." dedi.