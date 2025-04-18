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Zehir tacirlerine uluslararası operasyon! 21 ton uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine uluslararası operasyon! 21 ton uyuşturucu ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 11:55
Türkiye dahil 5 ülkede uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda ele geçirilen kilolarca uyuşturucu madde İstanbul Emniyet'inde sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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Zehir tacirlerine uluslararası operasyon! 21 ton uyuşturucu ele geçirildi
Zehir tacirlerine uluslararası operasyon!
Zehir tacirlerine uluslararası operasyon!
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