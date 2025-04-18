18 Nisan 2025, Cuma
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Zehir tacirlerine uluslararası operasyon! 21 ton uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye dahil 5 ülkede uluslararası uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunda 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda ele geçirilen kilolarca uyuşturucu madde İstanbul Emniyet'inde sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.