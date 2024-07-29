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Zehir tacirlerine kuyu darbesi

Zehir tacirlerine kuyu darbesi

İHA
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Giriş: 29.07.2024 08:57
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Kuyu-13" operasyonunda uluslararası seviyede araması bulunan 3 kişinin yakalandığını bildirdi.
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