Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul ve Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 180 milyon lira değerinde 'captagon' cinsi uyuşturucu…

İstanbul Ambarlı Limanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonda, bir konteyner içerisinde 180 milyon lira değerinde, 424 kilo ağırlığında 'captagon' cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Kırıkkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda ise 15 zanlı gözaltına alındı.