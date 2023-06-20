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Zanlı katliamı itiraf etti! İzmir'de 4 kişiyi katleden zanlı ifadesinde neler söyledi?

A Haber
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Giriş: 20.06.2023 09:35
Türkiye'nin konuştuğu İzmir'deki katliamın suçlusu yakalandı. 4 kişiyi öldürüp derin dondurucuya koyan katil zanlısı Emniyet’teki sorgusu süren zanlı itirafta bulundu. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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