30 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zafer Bayramı'nın 100.Yılı ilklerle kutlanacak
Cumhurbaşkanlığı'nda bugün düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yıldönümü etkinlikleri, ilklere sahne olacak. Etkinlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aile üyeleri de kutlamalarda yer alacak. İşte detaylar.