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Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu! Vatandaşlar fener alayında buluştu

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Giriş: 29.10.2023 09:03
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yurt genelinde fener alayı düzenlendi. Alaya katılanlar, ellerinde dev Türk bayrakları, meşaleler, Atatürk'ün fotoğraflarıyla yürüdü. İşte yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet coşkusu...
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