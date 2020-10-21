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Yunanistan'ın temelsiz iddialarına Yunanistanlı emekli amiral bile dayanamadı! Çarpıcı sözler: Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmuyor! Ankara’ya yaptırım istemek saflık

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Giriş: 21.10.2020 09:55
Güncelleme:21.10.2020 10:00
Son dakika haberi... Yunanistan’da bir emekli amiral Atina’nın tezlerini çürüttü. "Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmuyor" ifadelerini kullanan emekli amiral Antonis Antoniadis “Ankara için yaptırım istemek saflık” dedi.

Bir TV kanalında konuşan Yunanistanlı eski Deniz Kuvvetleri komutanlarından emekli amiral Antonis Antoniadis Atina'nın temelsiz iddialarına dayanamadı. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ZEKİCE VE ÖNEMLİ BİR ADIM

Yunan amiral Atina'nın sözlerini işte bu sözlerle çürüttü: Yunanistan, Oruç Reis araştırma gemisinin ne yaptığı ile ilgilenmemeli ve bununla uğraşmamalı.Türkiye'nin Oruç Reis'i bölgeye göndermesi zekice ve önemli bir adım.

ANKARA İÇİN YAPTIRIM İSTEMEK SAFLIK

Antoniadis Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki hamlesinin önemine dikkat çekerken "Oruç Reis herhangi bir ihlalde bulunmuyor" dedi. Öte yandan "Atina'nın Türkiye ile ilişkileri iyi olan ülkelerden Ankara'ya yaptırım istemesi saflık." ifadelerini kullandı.

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