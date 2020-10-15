Yunanistan'da yer yerinden oynadı! Oruç Reis sinyali kapattı... Son dakika haberine göre; Atina, Doğu Akdeniz'e açılan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Kaş'ın karşısında yer alan Meis Adası'na ne kadar yaklaşacağına kilitlendi. Yunan medyası geminin konumunu gösteren sinyali kapattığını aktardı. Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 11:44
Yeni Oruç Reis krizinin öncekilerden çok daha ciddi olduğunda birleşen Yunan dış politika uzmanları, geminin Meis'e 12 milden daha yakın mesafeye gelmesi halinde, Yunanistan'ın göstermesi gereken tepki hakkında birbirinden farklı görüşler ortaya attılar.
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Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, başkentteki 'Pandion' Siyasal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi ve iktidar partisi Yeni Demokrasi (ND) milletvekili Prof. Angelos Sirigos, "Karasularımızı çok önceden 12 mile genişletmeliydik. Madem bunu geçmişte yapmadık, Oruç Reis, Meis'e 6.5 mil mesafeye bile yaklaştığında açık denizde olacak (uluslararası sularda)" diyerek, müdahale gerekmediğini ima etti.
BAŞIMIZ DERDE GİRER
Aynı üniversiteden öğretim üyesi Prof. Konstantinos Filis ise, "Oruç Reis gemisini diplomatik ve operasyonel açıdan engellemezsek, başımız büyük derde gidecek. Çünkü, Türk Navtex'inde belirlenen sahalar, Yunanistan'ın Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayanarak karasularını tek taraflı genişletebileceği (12 mil) bölgeleri de kapsıyor. Türkiye bu şekilde, bir hakkımızı gelecekte kullanmamızı engellemiş oluyor" dedi.
TEPKİ SENARYOLARI Yunan medyasına göre Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nda, Oruç Reis'in Meis Adası'na 12 milden az mesafeye ulaşması durumunda gösterilecek tepki senaryoları inceleniyor.
Haberlerde, Oruç Reis'in hızı göz önüne alındığında, Meis'e 12 mil mesafeye yarın ya da cumartesi varacağının tahmin edildiği ileri sürüldü.