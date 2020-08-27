Doğu Akdeniz’de kurulan oyun Türkiye tarafından bozuldu. Batı, bu hamle sonrası var gücü ile Türkiye’nin üzerine geliyor. Yunanistan üzerinden alan kazanmaya çalışan başta Fransa, Güney Kıbrıs Rum kesimine dün savaş uçağı indirdi. Peki, Yunanistan'ı kimler yönetiyor? Tüm bu yaşananlar çerçevesinde Emekli Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber'de yorumladı. Tokmakoğlu, Fransa’nın ABD Başkanlık seçiminde de Donald Trump’a karşı Türkiye’yi karşısına alan Joe Biden’ın kazanacağını umduğunu açıkladı. Bu denklemde Doğu Akdeniz’de yaşananlar ışığında yorum yapan Gürsel Tokmakoğlu, Türkiye’nin bu durumda en kötü senaryoları göz önüne alarak hamlelerini yapması gerektiğinin altını çizdi.