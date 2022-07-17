17 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yunanistan mültecileri yine geri itti! İHA böyle görüntüledi

Yunanistan mültecileri yine geri itti! İHA böyle görüntüledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2022 13:17
Yunanistan, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine girmeye çalışan düzensiz göçmenleri Türkiye tarafına geri itmeye devam ediyor.  Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan'ın aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığı deniz kuvvetlerimize ait iha ile tespit edilmiştir" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan mültecileri yine geri itti
Yunanistan mültecileri yine geri itti
Üçlü zirvede neler konuşulacak?
Üçlü zirvede neler konuşulacak?
İsveç Yargıtay’ı FETÖ iadeleri engelledi
İsveç Yargıtay'ı FETÖ iadeleri engelledi
Ölüme neden olmuştu: Kaymakam tutuklandı
Ölüme neden olmuştu: Kaymakam tutuklandı
Örgütün sözde askeri konsey üyesiydi
Örgütün sözde askeri konsey üyesiydi
Müjde için gözler Kabine’de
Müjde için gözler Kabine'de
MİT’ten PKK’ye nokta operasyon
MİT’ten PKK’ye nokta operasyon
Türkiye Fransa’dan Rafale savaş uçağı alabilir
"Türkiye Fransa'dan Rafale savaş uçağı alabilir"
İstanbul’da oto galeride dev yangın
İstanbul'da oto galeride dev yangın
Avrupa ülkelerinde scooter kanunları!
Avrupa ülkelerinde scooter kanunları!
Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz!
Avrupa’da siyasi ve ekonomik kriz!
Ömründe bir kez çiçek açan bitki: Agave
Ömründe bir kez çiçek açan bitki: Agave
Daha Fazla Video Göster