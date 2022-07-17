17 Temmuz 2022, Pazar
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Yunanistan mültecileri yine geri itti! İHA böyle görüntüledi
Yunanistan, uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine girmeye çalışan düzensiz göçmenleri Türkiye tarafına geri itmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Yunanistan'ın aynı zamanda kara suyu ihlali yaptığı deniz kuvvetlerimize ait iha ile tespit edilmiştir" denildi.