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Yunanistan göçmenleri yakmaya kalkıştı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır

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Giriş: 17.04.2021 18:07
Güncelleme:17.04.2021 18:23
Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." dedi. Ayrıca Bakan Soylu, Yunan zulmünü gözler önüne seren o anları paylaştı.

Türkiye'ye her seferinde medeniyet dersi vermeye kalkan Yunanistan'ın barbar yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.

Göçmenleri denizlerde ölüme terk eden Yunanistan bu sefer de onları benzin döküp yakmaya kalkıştı.

Bakan Soylu, Yunan zulmünü gözler önüne seren o anları paylaştı ve sert tepki gösterdi.

"YUNANİSTAN AVRUPA'NIN GÖZCÜLÜĞÜNDE KATLİAM YAPMAKTIR"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan kolluk güçlerinin insanların üzerine benzin dökerek yakmaya kalkışması, Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapmaktır. Avrupa, Yunanistan'ı şımartmaya ve olanlara sessiz kalmaya devam ettikçe tarihe, bu kötülüğün azmettiricisi olarak geçecektir." dedi.

İZMİR İLİ ÇEŞME İLÇESİ ÖNLERİNDE 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILMIŞTIR

Konuya dair Sahil Güvenlik Komutanlığından da bir açıklama geldi.

Açıklamada, "17 Nisan 2021 tarihinde saat 01.50'de, İzmir ili Çeşme ilçesi Karaabdullah burnu güney batısı önlerinde devriye görevinde olan Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan tarafında bulunan düzensiz göçmen botunun Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuru tarafından Türk karasularına geri itildiği tespit edilmiş, Yunanistan Sahil Güvenlik Unsuruna yapılan tüm uyarılara rağmen Türk karasularına geri itilen 41 düzensiz göçmen kurtarılarak Çeşme limanına intikal ettirilmiş ve bacağında yanık tespit edilen 1 düzensiz göçmen 112 Acil Sağlık Personeline teslim edilmiştir." denildi.





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