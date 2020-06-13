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Yunan istihbaratçı Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında itiraflarda bulundu! | VİDEO

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Giriş: 13.06.2020 19:00
Güncelleme:13.06.2020 19:00
Savas Kalenderidis, ülkesindeki bir kanalın canlı yayınında Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın başarıları hakkında itiraflarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Türk ekonomisini güçlendirdiğini belirten Savas Kalenderidis, "GSMH'sini üçe katladı. Savunmasını güçlendirdi.  Bunları yaparken Yunanistan ve Kıbrıs uykuya dalmıştı. Temelde silahlanma programlarını ihmal ettik." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki son gelişmeleri değerlendiren Yunanistan'ın eski istihbaratçısı olarak bilinen Savas Kalenderidis, "Şimdi hoş olmayan bir durumdayız." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye gelişim konusunda büyük adımlar attırdığını itiraf eden Kalenderidis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" ifadelerini kullandı.

Savas Kalenderidis, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma konusundaki gelişmelerini iyi izleyemedi. Şu anda hoş olmayan bir durumdayız" diye konuştu.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de güçlenirken, ülkesi Yunanistan'ın izlediğini itiraf Kalenderidis, "Son dönemlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi uyuttu. Türk ekonomisi güçlendi. Bunları yaparken biz de uykuya daldık. Silahlanma programlarını ihmal ettik ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız. Sonumuz meçhul" ifadelerini kullandı.

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