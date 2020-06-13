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Yunan istihbaratçı Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında itiraflarda bulundu! | VİDEO
Türkiye ve Yunanistan arasındaki son gelişmeleri değerlendiren Yunanistan'ın eski istihbaratçısı olarak bilinen Savas Kalenderidis, "Şimdi hoş olmayan bir durumdayız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye gelişim konusunda büyük adımlar attırdığını itiraf eden Kalenderidis, "Türkiye Doğu Akdeniz'de ve Ege'de güçlenirken, biz izledik" ifadelerini kullandı.
Savas Kalenderidis, "Yunanistan, Türkiye'nin silahlanma konusundaki gelişmelerini iyi izleyemedi. Şu anda hoş olmayan bir durumdayız" diye konuştu.
Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de güçlenirken, ülkesi Yunanistan'ın izlediğini itiraf Kalenderidis, "Son dönemlerde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi uyuttu. Türk ekonomisi güçlendi. Bunları yaparken biz de uykuya daldık. Silahlanma programlarını ihmal ettik ve şimdi hoş olmayan bir durumdayız. Sonumuz meçhul" ifadelerini kullandı.