Yunan feribotu asker mi taşıyordu? A News ekibi görüntüledi

Türkiye Doğu Akdeniz’de ilan ettiği Navtex ilanının ardından Oruç Reis gemisinin sismik çalışmalarına devam ediyor. Yunanistan ise paniklemiş durumda. Silahsız olması gereken adalara asker yığmaya devam ediyor. A News ekibi Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında Yunan feribotu görüntüledi. Feribotun Meis Adası’na yolcu taşıdığı iddia edildi. Peki Yunan feribotu asker mi taşıyordu? A News muhabiri Jaffar Hasnain detayları bölgeden aktardı.

Türkiye Doğu Akdeniz'de ilan ettiği Navtex ilanının ardından Oruç Reis gemisinin sismik çalışmalarına devam ediyor. Yunanistan ise paniklemiş durumda. Silahsız olması gereken adalara asker yığmaya devam ediyor. A News ekibi Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Yunan feribotu görüntüledi. Feribotun Meis Adası'na yolcu taşıdığı iddia edildi. Peki Yunan feribotu asker mi taşıyordu? A News muhabiri Jaffar Hasnain detayları bölgeden aktardı.