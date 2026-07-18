Demokrasiye kara leke: 12 Mart Muhtırası

Türk demokrasi tarihinin en karanlık dönüm noktalarından biri olan 12 Mart 1971 Muhtırası'nın üzerinden 55 yıl geçti. 27 Mayıs darbesinin ardından sivil siyasete vurulan ikinci büyük müdahale olarak tarihe geçen muhtıra, Türkiye'yi yıllarca sürecek siyasi ve toplumsal bir istikrarsızlığın içine sürükledi. Dokuz yılda 11 hükümetin değiştiği bu kritik sürecin perde arkası, bilinmeyen yönleri ve demokrasiye etkileri A Haber'in hazırladığı özel belgeselle mercek altına alındı.