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Yüksek Askeri Şura Kurban Bayramı sonrası toplanıyor

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Giriş: 19.07.2021 14:24
Güncelleme:19.07.2021 14:24
Yüksek Askeri Şura, Kurban Bayramı’ndan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresinin dolmasına bir yıl varken, toplantıda gözler komuta kademesinde olacak. Rütbesinde 3 ve 4 yıl bekleme süresini tamamlayan toplam 123 general ve amiral ise terfi bekliyor.
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