Yüksek Askeri Şura Kurban Bayramı sonrası toplanıyor

Yüksek Askeri Şura, Kurban Bayramı’ndan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in görev süresinin dolmasına bir yıl varken, toplantıda gözler komuta kademesinde olacak. Rütbesinde 3 ve 4 yıl bekleme süresini tamamlayan toplam 123 general ve amiral ise terfi bekliyor.

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