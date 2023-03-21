21 Mart 2023, Salı
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YSK'dan 3 başvuruya ret! 3 kişinin cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti | YSK kimlerin adaylık başvurularını reddetti?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.