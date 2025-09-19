YSK, CHP kurultayına yapılan itiraz için ret kararı verdi

CHP'li bazı delegeler olağanüstü kurultay kararını tam kanunsuzluk iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu'na taşımıştı. İlçe seçim kurulu itirazı reddetmiş, il seçim kurulu da bu kararı onaylamıştı. YSK da kurultaya itiraz için ret kararı verdi.

