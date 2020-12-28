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YPG'nin "Türkiye suyu kesti" yalanı! Türkiye düşmanlığı nasıl körükleniyor? A Haber muhabiri

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 11:09
Terör örgütü YPG/PKK barış pınarı bölgesindeki su tesisini kullanılamaz hale getirmiş Türkiye onarmıştı. Teröristler, şimdi de Türkiye'nin bölgeye bilerek su vermediğini, hatta koronavirüsü bölgeye yaymaya çabaladığı iftirasını ortaya attı. Kara propaganda sürerken, barış pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 YPG'li öldürüldü. YPG / PKK Türkiye düşmanlığını nasıl körüklüyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden son gelişmeleri aktardı. İşte YPG'nin "Türkiye suyu kesti" yalanının detayları...

Terör örgütü YPG/PKK barış pınarı bölgesindeki su tesisini kullanılamaz hale getirmiş Türkiye onarmıştı. Teröristler, şimdi de Türkiye'nin bölgeye bilerek su vermediğini, hatta koronavirüsü bölgeye yaymaya çabaladığı iftirasını ortaya attı. Kara propaganda sürerken, barış pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 YPG'li öldürüldü. YPG / PKK Türkiye düşmanlığını nasıl körüklüyor? A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgeden son gelişmeleri aktardı. İşte YPG'nin "Türkiye suyu kesti" yalanının detayları...

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