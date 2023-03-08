YKS sınavı ne zaman yapılacak? Tarih açıklandı

Son dakika haberleri... ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 17-18 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları için başvurular bugünden itibaren yapılacak. ÖSYM Başkanı Ersoy, “Deprem sebebiyle afet bölgesi olarak ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, buralardan deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden tüm adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.” ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN