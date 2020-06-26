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YKS adayı lise öğrencisi Ozan çaldı Başkan Erdoğan eşlik etti! İşte o anlar |Video

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Giriş: 26.06.2020 17:37
Güncelleme:26.06.2020 17:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle 27-28 Haziran tarihleri arasında YKS sınavına girecek olan gençlerle buluştu. YKS öncesi gençlerle buluşma Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edildi. YSK sınavına girecek adayların sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan, video konferans sonunda Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ozan Ferhat Aktaş'ın sazıyla arkadaşlarına bir parça seslendirmesini istedi. Aktaş, Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine sazını eline aldı ve Celal Güzelses'in 'Fincanın Etrafı Yeşil' adlı eserini seslendirdi. Ozan'a okul müdürü ve bir arkadaşı da eşlik ederken, Başkan Erdoğan'ın da zaman zaman şarkıya eşlik ettiği dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle 27-28 Haziran tarihleri arasında YKS sınavına girecek olan gençlerle buluştu.

YKS öncesi gençlerle buluşma Başkan Erdoğan'ın YouTube kanalı, Facebook sayfası, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak takip edildi. YSK sınavına girecek adayların sorularına yanıt veren Başkan Erdoğan, video konferans sonunda Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ozan Ferhat Aktaş'ın sazıyla arkadaşlarına bir parça seslendirmesini istedi. Aktaş, Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine sazını eline aldı ve Celal Güzelses'in 'Fincanın Etrafı Yeşil' adlı eserini seslendirdi. Ozan'a okul müdürü ve bir arkadaşı da eşlik ederken, Başkan Erdoğan'ın da zaman zaman şarkıya eşlik ettiği dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

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