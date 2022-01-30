30 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert sözler: Atatürk gelse ihraç ederler
Yılmaz Özdil, tarafı olduğu CHP için sert eleştirilerde bulundu. Özdil, parti içerisinde olan adaletsizlik, yönetimsizlik ve liyakatsizliğe vurgu yaptı. Eleştirilerine devam eden Özdil, ''Mustafa Kemal Atatürk gelse partiden ihraç ederler, böyle parti olur mu'' diye de ekledi.