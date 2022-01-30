Yılmaz Özdil'den CHP yönetimine sert sözler: Atatürk gelse ihraç ederler

Yılmaz Özdil, tarafı olduğu CHP için sert eleştirilerde bulundu. Özdil, parti içerisinde olan adaletsizlik, yönetimsizlik ve liyakatsizliğe vurgu yaptı. Eleştirilerine devam eden Özdil, ''Mustafa Kemal Atatürk gelse partiden ihraç ederler, böyle parti olur mu'' diye de ekledi.