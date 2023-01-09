09 Ocak 2023, Pazartesi
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Yılın ilk kabinesi yoğun gündemle toplandı! EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?
2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de başladı. EYT düzenlemesi, sözleşmeliye kadro, ekonomik düzenlemeler, seçim tarihi, yurt içi ve yurt dışında yaşanan son siyasi gelişmeler masada yer alıyor. Alınan yeni kararlar ise Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte kritik toplantının detayları...