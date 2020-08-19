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Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı! İşte operasyonun detayları

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Giriş: 19.08.2020 09:17
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldığı bildirildi. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında aktardı.
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingölde Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU! BİNGÖL'DE YILDIRIM-6 KARACEHENNEM OPERASYONU BAŞLADI

Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı
Bakanlık duyurdu! Operasyon başladı
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