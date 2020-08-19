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Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı! İşte operasyonun detayları
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldığı bildirildi. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, canlı yayında aktardı.