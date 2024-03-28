Yerli ve milli kara kutu AMİR-100C A Haber'de

ASELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli kara kutu AMİR-100C, kaza/kırım sırasında meydana gelebilecek darbe, sıcaklık, su altı basıncı gibi zorlu dış koşullar karşısında verilerin muhafaza edilmesini sağlıyor. Çarpışmaya dayanıklı uçuş veri kayıt cihazına; video, ses ve uçuş verileri kaydediliyor. Ekibimiz ASELSAN'a gitti, yerli ve milli kara kutu AMİR'i görüntüledi. Özelliklerini A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu anlattı.

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