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Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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Giriş: 25.04.2023 11:11
Milli Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET, kısa süre önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerindeki hangarından ilk çıkışını gerçekleştirdi. İniş takımları üzerinde bulunan HÜRJET'in ilk prototipi, uçak çekici araç vasıtasıyla hangardan çıkarılmıştı.  Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. Uçuş başarıyla yapıldı. Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
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