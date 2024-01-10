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Yerli ve milli deprem erken uyarı sistemi! Depremi 120 saniye önce haber veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 16:48
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde depreme karşı erken uyarı sistemi kullanılmaya başlandı. Erken uyarı sistemi depremi 120 saniye öncesinden haber veriyor. Alışveriş merkezleri, sanayi şirketleri, bankalarda kullanımı başladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın Edis CEO’su Ali Emre Erişen değerlendi.
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