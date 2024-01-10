10 Ocak 2024, Çarşamba
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Yerli ve milli deprem erken uyarı sistemi! Depremi 120 saniye önce haber veriyor
Yıldız Teknik Üniversitesi'nde depreme karşı erken uyarı sistemi kullanılmaya başlandı. Erken uyarı sistemi depremi 120 saniye öncesinden haber veriyor. Alışveriş merkezleri, sanayi şirketleri, bankalarda kullanımı başladı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın Edis CEO’su Ali Emre Erişen değerlendi.