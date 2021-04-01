Yerli Kovid-19 aşısı için son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih verdi

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Dünya Sağlık Örgütünün medya brifingine katıldı. Burada konuşan Bakan Koca, "Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." dedi. Öte yandan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi.

SON DAKİKA HABERİ | Dünya Sağlık Örgütünün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca davet edildi.

Online gerçekleşen organizasyonda konuşan Sağlık Bakanı Koca, "Salgının ilk günlerinden itibaren bütün ülkeler, sağlık sistemlerinin kapasitesi başta olmak üzere, imkânlarının el verdiği ölçüde, mücadeleye devam etmektedir. Mücadele şekillerinde bazı farklılıklar olsa da, tüm dünya, kolektif olarak, sağlık çalışanlarının hayatlarımızdaki önemi konusunda güçlü bir düşünce sahibi olmuştur. Bu düşünce o kadar güçlüdür ki, sağlık çalışanlarına karşı yeni bir etiğin doğuşuna yol açmaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI, BU SALGINDA, KENDİLERİNE ZARAR GELMESİ İHTİMALİNİ GÖĞÜSLEDİLER"



Bir yılı aşkın süredir Covid-19 ile mücadele edildiğini, bu salgının son yüz yıl içerisinde tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği en büyük salgın olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Ülkemde ve başka ülkelerde insanlar şuna tanık oldu: Ana prensibi hastaya zarar vermemek olan sağlık çalışanları, bu salgında, kendilerine zarar gelmesi ihtimalini göğüslediler. Sağlık hizmeti alanlar tarafında gelişmeye başladığını fark ettiğimiz yeni etiğin temeli bu tanıklıktır. Bu tanıklık, sağlık hizmeti mensuplarının toplumlardaki manevi statüsünü yüceltmiştir. İnsanların, kitlesel olarak korku içinde, güven arayışında olduğu bu dönemin kahramanları sağlık çalışanlarıdır. Ortaya çıkmakta olan yeni etiğin arka planında bir faktör daha var. Bu faktörü şöyle tanımlayabiliriz: Sağlık hizmeti salgın öncesine dek birey ile sağlık çalışanı arasında bir hizmetti. Salgınla bu ilişki, toplumla sağlık çalışanları arasında çok geniş, kuşatıcı bir ilişkiye dönüşmüştür. Bu görüşler doğrultusunda, toplumların sağlık çalışanlarını daha üstün bir konuma yerleştirmek için istekli olduğunu belirtmek gerekiyor. Karar vericilerin sağlık çalışanları için yapacakları, toplumların talebi olan şeylerdir" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKLERİNİN DOĞASI GEREĞİ GÖZLERİNİ KARARTARAK EN ÖN SAFA ATILIR"



Türkiye'nin salgına karşı verdiği mücadelenin hem vatandaşlar hem de dünya tarafından iyi bilindiğini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sürece şekil veren gücü, işinde yetkin, özverili, dahası, kendini bu yıkıcı hastalığın önünü kesmeye adamış insanlardan almaktayız. Büyük tecrübelerle bilinmektedir ki, sağlık çalışanları mesleklerinin doğası gereği gözlerini karartarak en ön safa atılır. Onlar bu görevi ifa ederken, toplumun geri kalanına ve karar vericilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu bilinçle hareket edip gerekli politikaları oluşturabilen toplumlar, sağlık çalışanlarının motivasyonunun yükseltilmesi ve üzerlerindeki yükün azaltılması noktasında en yüksek desteği verebilecektir. Koruyucu ekipman tedariki, yeni bilimsel gelişmeler konusunda eşzamanlı bilgilendirme, sosyal ve ekonomik destek sağlanması gibi konular bizim çalışmalarımızdaki başlıklarında sadece bir kısmı oldu. Yeni istihdamlarla mevcut sağlık çalışanlarımızın yükünün hafifletilmesi ise öncelikli uygulamalarımız arasında yer aldı. Bir diğer önceliğimizse görev ve sorumlulukların yeniden tanımlanıp paylaştırılması, acil olmayan iş yüklerinin zamana yayılması gibi önlemlerin alınmasıdır. Bunların hiçbiri gösterilen fedakârlıkların karşılığı değildir. Emeklerin pratik karşılıklarının verilebilmesi yanında, yine bu emeklerin zamana mühür vuracak şekilde karşılık bulması da gerekmektedir. Toplumlar böyle onurlandırmaları artık ödev biliyor. 2021 yılının 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edilmesi fikrinin başından beri güçlü bir savunucusu olmamızın nedeni de budur."

"45 GÜN GİBİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ"



DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un bir paylaşımını hatırlatan Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının dünyayı kurtardığını, şimdi dünyanın görevinin sağlık çalışanlarını korumak olduğunu belirtti, tüm dünyadaki sağlık çalışanlarının çok kısa sürede Covid-19 aşısına erişmesi gerektiğinin altını önemle çizdi. Bu çağrıya bütün kalbimle katılıyorum. Aynı anlayışla, Türkiye olarak, yaklaşık 1 milyon yüz bin sağlık çalışanımızın aşılamasını 45 gün gibi kısa bir süre içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Her ne kadar şu anda aşı üreten ülkeler arasında yer almasak da, temin ettiğimiz aşıların bir kısmını sağlık çalışanları için kullanılmak üzere farklı ülkelerle paylaştığımızı da eklemek isterim. Tüm sağlık çalışanları tüm insanlık için çalışıyor" dedi.

BAKAN KOCA YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ



"Bizlere düşen bir başka görev, aşıya sağlık çalışanlarının erişiminin güçlü bir savunuculuğunu yapmaktır" diyen Bakan Koca, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Türkiye olarak, aşı üreticisi ülkeler ile erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında diplomatik köprüler kurarak, kolaylaştırıcı rolü üstlendiğimizi belirtmek isterim. Bu girişimlerden sonuç almaya başladığımızı memnuniyetle ifade etmeliyim. Şunu da vurgulamak isterim ki, Türkiye'nin yerli aşı üretim çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Kısa zamanda kendi aşımızı üreteceğimize inanıyoruz. Emin olunuz ki, aşı üreticisi ülkelere tarafınızdan yapılan çağrı, bu gelişmeyle birlikte, Türkiye'de karşılığını bulacaktır. 2021'in bir günü değil, 2021 yılı sağlık çalışanlarına adanmıştır. Yıl boyunca, bu kapsamda birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Türkiye olarak sürece en aktif katkıyı verme kararlılığındayız. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda, fikir, proje ve etkinliklerle sürecin savunucusu ve bir yürütücüsü olmaya devam edeceğiz. Türkiye ile birlikte dünya toplumlarının ödev ve minnet duygularını harekete geçireceğiz. Sağlık çalışanlarının saygınlığını, mesleklerinin manevi statüsünü insanlık vicdanınla etik sorumluluk gereği daha da yüceltmeye çalışacağız."

"DSÖ İLE BİRLİKTE DİJİTAL BİR PLATFORM KURMA HAZIRLIĞINDAYIZ"



Bakan Koca sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Ortak kahramanlık destanı, dünyanın en büyük kentlerinden en ücra köşelerine her yerde ve yüzlerce farklı dilde. Bu destanın insanlığın ortak dilinde, kalbin sesiyle yazılmaya ihtiyacı var. Salgına karşı verilen savaş da üniformalar içinde veriliyor. Bu üniformalar en büyük sevgiyi uyandıran üniformalardır. İnsan ırkı bu üniformaların rengidir. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi, tarihi, şimdi yazılması, anıtları daha sürerken dikilmesi gereken bir zamandır. Bu amaçla, sadece bir başlangıç olarak, DSÖ ile birlikte, sağlık çalışanlarına adanmış anıt görevi de görecek dijital bir platform kurma hazırlığındayız. Değerli dostum Tedros, bu platforma sizin de şahsi desteklerinizi bekliyorum."

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ GHEBREYESUS'TAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen haftalık olağan basın toplantısının ikincisinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da davet edildiği toplantıda Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 78 ülkeye 35 milyon doz yeni tip koronavürüs (Kovid-19) aşısı gönderildiğini aktardı.

Ghebreyesus, "Ancak aşı eşitliği ve bulunabilirliği konusunda halen ciddi bir zorluk var." uyarısında bulundu.

27 Mart'ta elinde DSÖ'nün acil kullanıma onay verdiği aşıları bulunduran ülkelere seslenerek, dünyanın 20 yoksul ülkesine ivedilikle 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlanması çağrısında bulunduğunu anımsatan Ghebreyesus, bu konuda henüz hiçbir ülkeden taahhüt almadıklarını vurguladı.

Ghebreyesus, halen umudunu yitirmediğini belirterek, "bazı liderlerin adım atacağını umduğunu" kaydetti.

Konuşmasında Türkiye'ye de övgüde bulunan Ghebreyesus, Türkiye'nin 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı olmasının "güçlü bir kahramanı" olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, etkili bir sağlık iş gücünün, sağlık sistemlerini pandemiye karşı korumak için anahtar bir unsur olduğunun altını çizdi.

"SALGININ BU ZOR DÖNEMİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AŞILANMASINA SEVİNDİM"

Dünya genelinde sağlık çalışanlarının salgına karşı verilen mücadelenin ön saflarında yer aldığına ve kritik rol oynadığına dikkati çeken Ghebreyesus, "Bu yıl, sağlık çalışanlarının yılıdır ve salgından önce bile en az 18 milyon sağlık çalışanı açığı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Koca'ya basın toplantısına katılımından dolayı Türkçe teşekkür etti. Ayrıca, Türkiye'de salgının bu zor döneminde sağlık çalışanlarının aşılanmasına sevindiğini kaydetti.

Türkiye'nin yaptığı teklif üzerine DSÖ, 2021'i "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etmişti.