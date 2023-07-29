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Yerinde dönüşüm bugün başlıyor! Dönüşüm projesinin ilk temeli bugün Malatya'da atılıyor

A Haber
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Giriş: 29.07.2023 10:17
Depremde en çok etkilenen illerden Malatya'da yerinde dönüşümün ilk kazması vuruluyor. Yapılacak törene Çevre-Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel anlattı.
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