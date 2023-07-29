Yerinde dönüşüm bugün başlıyor! Dönüşüm projesinin ilk temeli bugün Malatya'da atılıyor

Depremde en çok etkilenen illerden Malatya'da yerinde dönüşümün ilk kazması vuruluyor. Yapılacak törene Çevre-Şehir ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel anlattı.

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