05 Şubat 2024, Pazartesi
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Yeniden inşa edilen 11 şehir! Bir yılda deprem bölgesinde neler değişti?
6 Şubat depremlerinde 11 şehrimiz yıkıldı, 13 milyondan fazla insanımızın hayatı yerle bir oldu. Depremin hemen ardından bölgede, dünyanın en büyük 'yeniden inşa' projesi başlatıldı. Bir yandan şehirler enkazlardan temizlendi, diğer yandan hızla yeni konutlar inşa edildi. Peki 6 Şubat depremlerinin birinci yılında deprem bölgesinde neler değişti? Bir yıl içinde 11 ilde neler yapıldı? İşte A Haber ekibinin hazırladığı özel dosya...