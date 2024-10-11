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Yeni tip ehliyet için son tarih 31 Aralık!

Yeni tip ehliyet için son tarih 31 Aralık!

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 16:19
Yeni tip sürücü belgesi başvuruları için son tarih 31 Aralık. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki süreç nasıl işliyor? İşte detaylar...
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Yeni tip ehliyet için son tarih 31 Aralık!
Yeni tip ehliyet için son tarih 31 Aralık!
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