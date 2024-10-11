Yeni tip ehliyet için son tarih 31 Aralık!

Yeni tip sürücü belgesi başvuruları için son tarih 31 Aralık. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler ceza ile karşı karşıya kalacak. Peki süreç nasıl işliyor? İşte detaylar...

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