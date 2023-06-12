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Yeni süreçte ilk gündem Suriye ile normalleşme! 4’lü mekanizma sorunları çözmeye yetecek mi?

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 10:03
Türkiye sınırlarındaki terör tehdidini tamamen ortadan kaldırılma ve komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirme konusunda kararlı. Yeni dönemde, Şam yönetimi ile sorunların çözülmesi ve ilişkilerin normalleşmesi öncelikli. Suriye ile sorunların çözümünde ise "diplomasi" başrolde olacak.
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