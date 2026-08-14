Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İmamoğlu-Özel güç mücadelesi sürecek

Siyasette kartlar yeniden dağıtılıyor, başkent kulisleri son yılların en hareketli günlerini yaşıyor... CHP'den istifa ederek, Yeni Parti'ye katılan Ekrem İmamoğlu'nun bu kritik hamlesi, tüm dengeleri değiştirdi. Peki, Silivri'deki hukuki süreç devam ederken İmamoğlu Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olabilecek mi? Özgür Özel, parti içi muhalefeti ve Silivri eksenli baskıları aşarak kontrolü tamamen ele alabilecek mi? İşte detaylar...