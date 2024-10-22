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Yeni Hamas liderinin ismi gizli kalacak!

Yeni Hamas liderinin ismi gizli kalacak!

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 22.10.2024 08:51
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın şehit olması ardından direnişi kimin yöneteceği merak konusuydu. Son olarak BBC dikkati çeken bir iddia ortaya attı. BBC'nin bir Hamas yetkilisine dayandırdığı habere göre yeni lider mart ayında seçilecek.
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Yeni Hamas liderinin ismi gizli kalacak!
Yeni Hamas liderinin ismi gizli kalacak!
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