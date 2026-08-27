Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ücretsiz ders kitaplarının basım ve dağıtım süreci devam ediyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala öğrenciler için ücretsiz ders kitaplarının basım hazırlıkları sürüyor. Devlet okullarına ulaştırılacak kitapların nerede basıldığı ve okullara nasıl gönderildiği A Haber ekibi tarafından görüntülendi. A Haber ekibi Şener Çetin ve Kameraman Barış Yar, basım sürecini görüntüleyerek detayları aktardı. Matbaa işletme yetkilisi Hasan Fidanverdi ise öğrencilerin ücretsiz kullanacağı kitapların hazırlanma ve basım süreci hakkında bilgi verdi.