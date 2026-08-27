Ankara'dan Atina'ya İHA üssü uyarısı! MSB'den SDG açıklaması: Entegrasyondan memnunuz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını Zafer Haftası kapsamında Afyonkarahisar'da gerçekleştirdi. Toplantıda; Suriye'deki son gelişmeler, SDG'nin feshi süreci, İsrail'in saldırıları, ABD merkezli danışmanlık şirketiyle yapılan anlaşma, terörle mücadele ve yerli savunma sanayisindeki son testler kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Köksal Kılınç aktardı.