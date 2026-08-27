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Giriş Tarihi:
27 Ağustos 2026 09:47
DHA
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Mersin'de spor salonunda kadına şiddet kamerada
Mersin’de spor salonunda bir kişinin tartıştığı kadının boğazını sıktığı, başka bir kadının araya girerek engel olmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.
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