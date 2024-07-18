18 Temmuz 2024, Perşembe
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Yeni atamalar Resmi Gazete'de!
Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Hakkı Susmaz atandı. İşte isim isim atamalar...