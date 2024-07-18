18 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Yeni atamalar Resmi Gazete'de!

Yeni atamalar Resmi Gazete'de!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2024 00:21
Güncelleme:18.07.2024 00:22
Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Doç. Dr. Metin Kıratlı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na Hakkı Susmaz atandı. İşte isim isim atamalar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni atamalar Resmi Gazete’de!
Yeni atamalar Resmi Gazete'de!
CHP, DEM ve TİP’ten Meclis’te ’başıboş köpek’ provokasyonu!
CHP, DEM ve TİP'ten Meclis'te 'başıboş köpek' provokasyonu!
Sosyal medya çukuru TikTok’ta bir skandal daha!
Sosyal medya çukuru TikTok'ta bir skandal daha!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
DEM Parti’nin İstanbul çıkarması!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu!
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Türkiye’den Nijer’e 3 bakanla çıkarma
Türkiye'den Nijer'e 3 bakanla çıkarma
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Ayşe tatile çıksın parolasının hikayesi
“Ayşe tatile çıksın” parolasının hikayesi
Türkiye’den KKTC’ye çıkarma!
Türkiye'den KKTC’ye çıkarma!
Nijer’e kritik ziyaret!
Nijer'e kritik ziyaret!
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
TBMM Tarım Komisyonu’nda gerginlik
10 terörist etkisiz hale getirildi
10 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster