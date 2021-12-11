11 Aralık 2021, Cumartesi
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Yeni askeri teknoloji METİ envantere geldi!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla üretilen Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı'nın (METİ), Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini açıkladı.