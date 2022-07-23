23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Yazılıkaya’da 71 yıl sonra kaza çalışması! Tarih gün yüzüne çıkarılacak
Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan Yazılıkaya Midas Vadisi'ndeki Midas Kale'de arkeolojik kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğiyle 71 yıl sonra yeniden başlayacak. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.