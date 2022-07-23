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Yazılıkaya’da 71 yıl sonra kaza çalışması! Tarih gün yüzüne çıkarılacak

A Haber
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Giriş: 23.07.2022 10:04
Eskişehir'in Han ilçesinde bulunan Yazılıkaya Midas Vadisi'ndeki Midas Kale'de arkeolojik kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi'nin işbirliğiyle 71 yıl sonra yeniden başlayacak. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.
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