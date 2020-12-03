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Yazar Mehmet Metiner Kılıçdaroğlu'na seslendi: İyi dinle Bay Kemal! Kuyruğuna bastığımız için ağzının ayarı kaçmış, seni Biden bile kurtaramaz!

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Giriş: 03.12.2020 23:27
Güncelleme:03.12.2020 23:55
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Yazar Mehmet Metiner CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na seslendi. "CHP-HDP ittifakı CHP-PKK ittifakıdır. Atatürk'ün heykelinin yanına teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelinin dikilmesinin ittifakıdır." diyen Metiner, "Bay Kemal'in kuyruğuna bastığımız için ağzının ayarı kaçmış"ifadelerini kullandı.

Yazar Mehmet Metiner A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"CHP-PKK İTTİFAKI!"

Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı teröristleri öven sözlerini hatırlatan Metiner "CHP-HDP ittifakı CHP-PKK ittifakıdır. Atatürk'ün heykelinin yanına teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın heykelinin dikilmesinin ittifakıdır." ifadelerini kullandı. Metiner ayrıca "CHP ve zillet ittifakını oluşturan partiler bunun hesabını vermelidir" dedi.

CHP AÇIKÇA TÜRKİYE'YE İHANET PROJESİDİR

Metiner "Gezi sürecinde Atatürk ve terörist Öcalan'ın posterlerinin yan yana gelmesi bir projenin ispatıdır. CHP açıkça Türkiye'ye ihanet projesidir." dedi.

CHP MİLLİ BİR SORUN HALİNE GELDİ

Kılıçdaroğlu CHP'sinin milli güvenlik sorunu olduğunu belirten Metiner, CHP'nin Türkiye'nin bekasını tehlikeye attığını ifade etti. Metiner, Türkiye'de adalet arayan CHP'nin, Mısır'da Sisi'nin sarayına koştuğunu da belirtti.

İYİ PARTİ MİLLİYETÇİLİK, ÜLKÜCÜLÜK FALAN TASLAMASIN

İYİ Parti'ye seslenen Metiner, "Bize Milliyetçilik, Ülkücülük falan taslamasınlar, bundan sonra böyle" ifadelerini kullandı. "Dağdaki terörist neyse, Ankara'da onun siyasi sözcülüğünü yapan aynıdır" ifadelerini kullandı.

SAYGISIZLIKLARININ BEDELİNİ ÖDETMEYİ BİLİRİZ

"Bay Kemal'in kuyruğuna bastığımız için ağzının ayarı kaçmış" diyen Mehmet Metiner, "Kılıçdaroğlu'nun saygısızlıklarının bedelini ödetmesini biliriz" ifadelerini kullandı.Metiner ayrıca Kılıçdaroğlu'nu ABD Başkanı Joe Biden'ın bile kurtaramacağını sözlerine ekledi.

İşte CHP-HDP ittifakına dair tüm detaylar İŞTE CHP-HDP İTTİFAKINA DAİR TÜM DETAYLAR

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