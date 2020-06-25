Yavuz Donat’tan çarpıcı sözler: Türkeş'in yargılandığı davayı izleyen tek gazeteciydim

A Haber ekranlarında yayınlanan Aklın Yolu programına konuk olan Yavuz Donat, Türkiye’nin darbe tarihini değerlendirirken çarpıcı bir açıklamada bulundu. Rahmetli MHP lideri Alparslan Türkeş’in yargılandığı davayı izleyen tek gazeteci olduğunu belirten Donat, Yaşar Okuyan’la arasında geçen yürek yakan diyaloğu da anlattı.

Yavuz Donat'ın açıklamaları şu şekilde:

Ben 1980 darbesinde Mamak Cezaevi'ne giren ilk gazeteciyim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Alparslan Türkeş'in idamlarının istendiğine tanık oldum. O davalardan sonra, tahliyeler başladı. Bir gün tahliyeden sonra Yaşar Okuyan bana geldi. ''Yavuzcum, dün gece ne yaptım biliyor musun?'' dedi. ''Ne yaptın?'' dedim. ''Ceketin omuzunu söktüm, içine bir jilet yerleştirdim, sonra orayı tekrar'' dedi. ''Niye yaptın bunu?'' dedim. ''Tekrar içeri alırlarsa intihar etmek için yaptım'' dedi. Öyle acılar yaşandık ki burada sadece parlamentomuzun bu yasayı çıkarması yetmez, çok büyük bir olaydır, gurur duyulacak bir olaydır. Ama bizim milletçe, hepimizin geçmişe bakıp ''benim bir kusurum var mı? Evet ben de burada bir kusur işledim, özür diliyorum'' dememiz lazım.