08 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi
Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi

Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2025 19:15
ürk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bahçeli’ye, Hacıbektaş’ta 11 Ekim’de açılacak olan Cemevi Külliyesi’nin inşaası ve hibe ettiği arsası için teşekkürlerini ileten Bingöl, kendi bağlamasını hediye etti. Ziyaretine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sanatçı Bingöl, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim’de Hacı Bektaş’ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi’ni inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilierine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da sayın genel başkana hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak" ifadelerine yer verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi
A Haber’de çarpıcı açıklama: Trump çözmeye Netanyahu sabote etmeye çalışıyor
A Haber’de çarpıcı açıklama: Trump çözmeye Netanyahu sabote etmeye çalışıyor
A Haber Muhabiri bölgeden aktardı: Özgürlük Filosu aktivistleri nerede?
A Haber Muhabiri bölgeden aktardı: Özgürlük Filosu aktivistleri nerede?
Çelik: Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor
Çelik: Netanyahu barış girişimini sabote etme fırsatını kolluyor
Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi
Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi
Fidan: Netanyahu’nun gidecek yeri kalmadı
Fidan: “Netanyahu’nun gidecek yeri kalmadı”
Fidan: SDG takiye yapmamalı, anlaşmaya uymalı
Fidan: “SDG takiye yapmamalı, anlaşmaya uymalı”
Şeybani: SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz
Şeybani: “SDG’yi anlaşmayı uygulamaya davet ediyoruz”
Fidan: Suriye’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir
Fidan: “Suriye’nin güvenliği, Türkiye’nin güvenliğidir”
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: En önemli sorun İsrail
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: En önemli sorun İsrail
Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakan ile görüştü
Bakan Fidan Suriye Dışişleri Bakan ile görüştü
Fidan- Şeybani görüşmesinin gündemi ne?
Fidan- Şeybani görüşmesinin gündemi ne?
Meloni hakkında UCM’ye soykırım şikayeti!
Meloni hakkında UCM'ye soykırım şikayeti!
Daha Fazla Video Göster