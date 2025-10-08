Yavuz Bingöl’den Devlet Bahçeli’ye bağlama hediyesi

ürk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bahçeli’ye, Hacıbektaş’ta 11 Ekim’de açılacak olan Cemevi Külliyesi’nin inşaası ve hibe ettiği arsası için teşekkürlerini ileten Bingöl, kendi bağlamasını hediye etti. Ziyaretine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Sanatçı Bingöl, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettim. 11 Ekim’de Hacı Bektaş’ta bulunan, kendi arsası üzerine yapılan, dünyanın en büyük Cem Evi Külliyesi’ni inşa ettirdi ve hibe etti. Ben Alevi Bektaşi kökenli bir sanatçı olarak zatıalilierine teşekkür etmek için bu ziyarette bulundum. Kendisine daha önce hazırladığım bir alevi deyişini de makamında çaldım söyledim. Çaldığım bağlamayı da sayın genel başkana hediye ettim. Çok güzel bir sohbetti. Çok duygulandı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum, minnettarız Alevi Bektaşiler olarak" ifadelerine yer verdi.

