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Yasadışı göçe akıllı duvar! Her önlem alındı | Elektro optik kuleler, termal görüş kameralar, radar sistemler...

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Giriş: 17.07.2023 09:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Düzensiz göçle mücadelenin sonuçlarını vatandaş hissedecek' açıklamasının ardından Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat sınırın sıfır noktasına giderek yapılan çalışmaları yerinde gözlemledi. Donat yazısında sınır güveliği için yapılan çalışmalarla ilgili elektro optik kuleler, gündüz ve gece termal görüş kameraları, radar sistemlerinin kullanıldığı söyledi.
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